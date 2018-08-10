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Определилась соперница Свитолиной по четвертьфиналу в Монреале

Украинка сыграет за выход в полуфинал против бельгийки Мертенс

  • 10.08.2018 07:31
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Getty Images. Элизе Мертенс
© Getty Images. Элизе Мертенс
Определилась соперница Элины Свитолиной в четвертьфинале Открытого чемпионата Канады по теннису. В матче третьего круга бельгийка Элизе Мертенс в трех сетах переиграла Арину Соболенко из Беларуси.
 
Монреаль. Третий круг
Элизе Мертенс (Бельгия) – Арина Соболенко (Беларусь) – 2:6, 7:6(1), 6:0
 
Отметим, что  Соболенко в этот же игровой день провела тяжелейший поединок против Каролин Возняцки из Дании. Матч продлился 2,5 часа. Мертенс свой поединок второго круга сыграла раньше.
 
Свитолина и Мертенс сыграют четвертым запуском на центральном корте. Ориентировочное начало матча – 01:30 по Киеву (в ночь на субботу).
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Источник — Sport.ua

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