Определилась соперница Свитолиной по четвертьфиналу в Монреале

Определилась соперница Элины Свитолиной в четвертьфинале Открытого чемпионата Канады по теннису. В матче третьего круга бельгийка Элизе Мертенс в трех сетах переиграла Арину Соболенко из Беларуси.
Монреаль. Третий круг
Элизе Мертенс (Бельгия) – Арина Соболенко (Беларусь) – 2:6, 7:6(1), 6:0
Отметим, что Соболенко в этот же игровой день провела тяжелейший поединок против Каролин Возняцки из Дании. Матч продлился 2,5 часа. Мертенс свой поединок второго круга сыграла раньше.
Свитолина и Мертенс сыграют четвертым запуском на центральном корте. Ориентировочное начало матча – 01:30 по Киеву (в ночь на субботу).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.