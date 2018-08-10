Определилась соперница Свитолиной по четвертьфиналу в Монреале

07:33 — Etan

Все хвалят Марик за игру. А мне вот игра в защите совершенно не понравилась. Как то совсем на рас...

07:31 — izgou

Подбор игроков хороший, но этот подбор Сверидова. У Бабича кроме "огромной будки" на ли...