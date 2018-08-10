Маррей рассказал, с кем мог встречаться, если бы был геем

Известный британский теннисист Энди Маррей ответил на ряд откровенных вопросов от подписчиков в своем Instagram.

– С кем бы ты встречался, если бы был геем?

– Вероятно, с Фелисьяно Лопесом. Он прекрасен, и я мог бы его научить футболу.

– Твой скрытый талант?

– Я феноменальный певец.

– Сколько деталей от конструктора Lego можешь засунуть себе в зад?

– Несколько дней назад получилось шесть, но мой рекорд – восемь.