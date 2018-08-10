Маррей рассказал, с кем мог встречаться, если бы был геем

Известный британский теннисист Энди Маррей ответил на ряд откровенных вопросов от подписчиков в своем Instagram.
– С кем бы ты встречался, если бы был геем?
– Вероятно, с Фелисьяно Лопесом. Он прекрасен, и я мог бы его научить футболу.
– Твой скрытый талант?
– Я феноменальный певец.
– Сколько деталей от конструктора Lego можешь засунуть себе в зад?
– Несколько дней назад получилось шесть, но мой рекорд – восемь.
Напомним, ранее Маррей выиграл первый за 1,5 года поединок на харде.
Источник — Instagram
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– Несколько дней назад получилось шесть, но мой рекорд – восемь.
Надеюсь это прикол такой
– Несколько дней назад получилось шесть, но мой рекорд – восемь.
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У меня только одно объяснение есть к такому вопросу и ответу-видать курнули травку вместе с журналистом и начали общаться хорошо хоть не начали это проверять на камеру а то с их фантазией после Лего и теннисные мячики пошли бы в ход)))
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