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Маррей рассказал, с кем мог встречаться, если бы был геем

Британец ответил на ряд откровенных вопросов

  • 10.08.2018 17:08
  • 875 просмотров
  • 7 комментариев
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Getty Images. Энди Маррей
© Getty Images. Энди Маррей
Известный британский теннисист Энди Маррей ответил на ряд откровенных вопросов от подписчиков в своем Instagram.
 
– С кем бы ты встречался, если бы был геем?
– Вероятно, с Фелисьяно Лопесом. Он прекрасен, и я мог бы его научить футболу.
 
– Твой скрытый талант?
– Я феноменальный певец.
 
– Сколько деталей от конструктора Lego можешь засунуть себе в зад?
– Несколько дней назад получилось шесть, но мой рекорд – восемь.
 
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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 10.08.2018 17:11
    +1
    Извращенец, однако!
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    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 10.08.2018 17:15
    0
    Сколько деталей от конструктора Lego можешь засунуть себе в зад?
    – Несколько дней назад получилось шесть, но мой рекорд – восемь.

    Надеюсь это прикол такой
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    marko2020
    online
      marko2020, 10.08.2018 17:47
    +1
    Сколько деталей от конструктора Lego можешь засунуть себе в зад?
    – Несколько дней назад получилось шесть, но мой рекорд – восемь.
    ------
    У меня только одно объяснение есть к такому вопросу и ответу-видать курнули травку вместе с журналистом и начали общаться хорошо хоть не начали это проверять на камеру а то с их фантазией после Лего и теннисные мячики пошли бы в ход)))
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    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 10.08.2018 17:55
    0
    Вообще-то правильный ответ на такие вопросы - "щас по морде дам!"
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    Zeka Rogovchenko
    online
      Zeka Rogovchenko, 10.08.2018 18:28
    +1
    Это что интервью у Дудя было? судя по вопросам)
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    SamojlovS
    online
      SamojlovS, 10.08.2018 18:44
    0
    Странно, но мне казалось, что конструктор "Лего" предназначен для другого...
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    trentreznor1
    online
      trentreznor1, 10.08.2018 18:54
    0
    Вы чи слепые... какое интервью? "Ответил на вопросы от подписчиков в своем Instagram"! Ясен хер, что это прикол... что еще можно ответить придурошным ноунеймам-фанатам?
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