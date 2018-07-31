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Маррей выиграл первый за 1,5 года поединок на харде

Британец вышел во второй круг турнира в Вашингтоне

  • 31.07.2018 10:29
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Getty Images. Энди Маррей
© Getty Images. Энди Маррей
Бывший лидер мирового рейтинга британец Энди Маррей победно стартовал на турнире категории ATP 500 в Вашингтоне (США). В матче первого круга двукратный победитель Уимблдона совершил камбэк против американца Маккензи Макдональда.
 
Вашингтон. 1-й круг
Энди Маррей (Великобритания) — Маккензи Макдональд (США) — 3:6, 6:4, 7:5
 
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Отметим, что Маррей не смог подать на победу со счета 5:4 в третьем сете, завершив поединок лишь с седьмого матчбола в 12-м гейме.
 
Следующим соперником британца станет его соотечественник Кайл Эдмунд. Месяц назад они встречались во втором круге турнира в Истбурне, и тогда Кайл взял верх со счётом 6:4, 6:4. Общий счет личных встреч — 2-1 в пользу Маррея.
 
Отметим, что эта победа стала для Энди первой на харде за последние полтора года.
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Источник — Sport.ua

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