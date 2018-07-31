Маррей выиграл первый за 1,5 года поединок на харде

Бывший лидер мирового рейтинга британец Энди Маррей победно стартовал на турнире категории ATP 500 в Вашингтоне (США). В матче первого круга двукратный победитель Уимблдона совершил камбэк против американца Маккензи Макдональда.

Вашингтон. 1-й круг

Энди Маррей (Великобритания) — Маккензи Макдональд (США) — 3:6, 6:4, 7:5

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Отметим, что Маррей не смог подать на победу со счета 5:4 в третьем сете, завершив поединок лишь с седьмого матчбола в 12-м гейме.

Следующим соперником британца станет его соотечественник Кайл Эдмунд. Месяц назад они встречались во втором круге турнира в Истбурне, и тогда Кайл взял верх со счётом 6:4, 6:4. Общий счет личных встреч — 2-1 в пользу Маррея.

Отметим, что эта победа стала для Энди первой на харде за последние полтора года.