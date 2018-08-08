Элина Свитолина – Михаэла Бузарнеску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого августа на Открытом чемпионате Канады по теннису первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проведет поединок против второй ракетки Румынии Михаэлы Бузарнеску (№20 WTA).
Встреча состоится вторым запуском на корте «Banque Nationale» сразу после матча Леси Цуренко. Ориентировочное начало поединка в 19:30 по Киеву.
Букмекеры ставят на украинку: 1,75 против 2,25 на румынку. В 2018 году теннисистки уже встречались два раза и оба матча уверенно выиграла Бузарнеску.
Напомним, на прошлой неделе 30-летняя румынка стала победительницей Премьера в Сан-Хосе, а в первом круге Монреаля переиграла китаянку Ван Цян. Свитолина сыграет первый матч одиночного разряда после вылета с Уимблдона.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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