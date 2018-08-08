Элина Свитолина – Михаэла Бузарнеску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого августа на Открытом чемпионате Канады по теннису первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проведет поединок против второй ракетки Румынии Михаэлы Бузарнеску (№20 WTA).

19:30 по Киеву. Встреча состоится вторым запуском на корте «Banque Nationale» сразу после матча Леси Цуренко . Ориентировочное начало поединка в

Букмекеры ставят на украинку: 1,75 против 2,25 на румынку. В 2018 году теннисистки уже встречались два раза и оба матча уверенно выиграла Бузарнеску.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.