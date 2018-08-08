Леся Цуренко – Карла Суарес Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого августа на Открытом чемпионате Канады по теннису вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№45 WTA) проведет поединок против второй ракетки Испании Карлы Суарес Наварро (№27 WTA).

Встреча состоится первым запуском на корте «Banque Nationale». Начало матча в 18:00 по Киеву.

Букмекеры больше верят в победу испанки: 1,7 против 2,3 на украинку. Ранее теннисистки встречались три раза, дважды побеждала украинка (1:1 на харде). Предыдущий матч был сыгран в Ухане-2017, где Цуренко победила в 2 сетах.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.