Леся Цуренко – Карла Суарес Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого августа на Открытом чемпионате Канады по теннису вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№45 WTA) проведет поединок против второй ракетки Испании Карлы Суарес Наварро (№27 WTA).
Встреча состоится первым запуском на корте «Banque Nationale». Начало матча в 18:00 по Киеву.
Букмекеры больше верят в победу испанки: 1,7 против 2,3 на украинку. Ранее теннисистки встречались три раза, дважды побеждала украинка (1:1 на харде). Предыдущий матч был сыгран в Ухане-2017, где Цуренко победила в 2 сетах.
Напомним, в первом круге Леся переиграла британку Кэти Бултер, Карла оказалась сильнее японки Наоми Осаки.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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