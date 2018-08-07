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Монреаль. Цуренко сыграет против Суарес Наварро

Испанка в первом круге обыграла японку Наоми Осаку

  • 07.08.2018 21:19
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Getty Images. Карла Суарес Наварро
© Getty Images. Карла Суарес Наварро
Испанка Карла Суарес Наварро стала соперницей украинки Леси Цуренко во втором раунде Открытого чемпионата Канады.
 
В стартовом поединке на турнире Суарес Наварро в двух сетах переиграла японку Наоми Осаку.
 
Монреаль. Первый круг
Карла Суарес Наварро (Испания) – Наоми Осака (Япония) – 7:6(2), 6:2
 
Напомним, Цуренко в первом круге также в двух сетах переиграла британку Кэти Бултер.
 
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Источник — Sport.ua

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