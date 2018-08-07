Монреаль. Цуренко сыграет против Суарес Наварро

Лом є Лом )Цвяхи вбиває в голову суперникам в ринзі )

3 страницы коментов конец матча.. люди потеряли интерес к такому футболу..

і хвізики нема у Динамо. не вистачило часу щоб відпочити після Шахти. як на мене, то це дуже наві...

пора уже ящик собирать,себе,отета накачали деда,аналы

22:06 — anachar

Так играть =позор!!!! При любом раскладе. Вербич-0!

22:05 — nicolaos1991

Извините, но это унылое зрелище я больше смотреть не могу.

22:05 — Сергей Богданов

Игра ДК лучшее снотворное для вашего сна!

22:04 — muzat

напомните, это та команда, котороя будущее нашей сборной, с мега супер тренером во главе с супер ...