Монреаль. Цуренко сыграет против Суарес Наварро

Испанка Карла Суарес Наварро стала соперницей украинки Леси Цуренко во втором раунде Открытого чемпионата Канады.
В стартовом поединке на турнире Суарес Наварро в двух сетах переиграла японку Наоми Осаку.
Монреаль. Первый круг
Карла Суарес Наварро (Испания) – Наоми Осака (Япония) – 7:6(2), 6:2
Напомним, Цуренко в первом круге также в двух сетах переиграла британку Кэти Бултер.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.