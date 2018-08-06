Монреаль. Цуренко вышла во второй круг

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко успешно стартовала на Открытом чемпионате Канады по теннису. В поединке первого круга украинка в двух сетах одолела британку Кэти Бултер, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

Монреаль. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Кэти Бултер (Великобритания) – 6:4, 6:2

Украинка быстро повела с брейком в начале первой партии, выиграла еще несколько легких геймов на своей подаче и расслабилась, ожидая ошибок соперницы. В восьмом гейме Цуренко была наказана за потерю концентрации и счет сравнялся. Следующий гейм затянулся: Леся не смогла реализовать двойной брейкпоинт, а потом еще 3 обычных. Параллельно Бултер имела 3 геймбола, но все же последнее слово осталось за украинкой. На партию Цуренко подала уверенно.

В начале второго сета теннисистки обменялись брейками, после чего британка смогла выиграть только один гейм. Класс Леси взял свое, Бултер ничем не смогла удивиться соперницу.

Во втором круге Цуренко сыграет против победительницы матча Наоми Осака – Карла Суарес Наварро, уровень оппозиции будет совсем другой.