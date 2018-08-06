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Монреаль. Цуренко вышла во второй круг

Украинка в двух сетах переиграла британку Кэти Бултер

  • 06.08.2018 23:57
  • 509 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко успешно стартовала на Открытом чемпионате Канады по теннису. В поединке первого круга украинка в двух сетах одолела британку Кэти Бултер, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.
 
Монреаль. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Кэти Бултер (Великобритания) – 6:4, 6:2
 
Украинка быстро повела с брейком в начале первой партии, выиграла еще несколько легких геймов на своей подаче и расслабилась, ожидая ошибок соперницы. В восьмом гейме Цуренко была наказана за потерю концентрации и счет сравнялся. Следующий гейм затянулся: Леся не смогла реализовать двойной брейкпоинт, а потом еще 3 обычных. Параллельно Бултер имела 3 геймбола, но все же последнее слово осталось за украинкой. На партию Цуренко подала уверенно.
 
В начале второго сета теннисистки обменялись брейками, после чего британка смогла выиграть только один гейм. Класс Леси взял свое, Бултер ничем не смогла удивиться соперницу.
 
Во втором круге Цуренко сыграет против победительницы матча Наоми Осака – Карла Суарес Наварро, уровень оппозиции будет совсем другой.
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    X-Ray
      X-Ray, 07.08.2018 00:06
    0
    Леся - боец. Выиграла просто дичайший девятый гейм в первом сете на чужой подаче, после которого соперница фактически сдалась.

    События 9-го гейма:
    15:0, 30:0, 30:15, 40:15, 40:30, 40:40, 40:A, 40:40, A:40, 40:40, 40:A, 40:40, 40:A, 40:40, A:40, 40:40, A:40, 40:40, A:40
    Ссылка
    LAZIO
    online
    LAZIO, 07.08.2018 00:13
    -3
    Ото мала дала....
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.08.2018 00:34
    0
    Вообще нормально играла Леся только до счета 4:2 в первом сете. Дальше началась игра от обороны, сильные вращения, высокие отскоки, еще и ошибок хватало. А во втором сете и фирменные двойные пошли. Это дало Бултер некоторые шансы, но ее уровень слишком низок, чтобы стабильно ими пользоваться.
    Дальше кто бы ни стал соперником, играть для победы нужно будет остро, защита Лесю до добра не доведет, нет у нее для этого физических данных.
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