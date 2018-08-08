Монреаль. Бузарнеску победила Ван Цян и сыграет со Свитолиной

Определилась соперница украинки Элины Свитолиной по второму кругу Открытого чемпионата Канады по теннису.
В поединке первого раунда румынка Михаэла Бузарнеску победила китаянку Ван Цян.
Монреаль. Первый круг
Михаэла Бузарнеску (Румыния) – Ван Цян (Китай) – 6:2, 7:5
Ранее сообщалось, что Свитолина снова решила сыграть в паре в Монреале.
Источник — Sport.ua
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