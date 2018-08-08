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Монреаль. Бузарнеску победила Ван Цян и сыграет со Свитолиной

Румынская теннисистка станет соперницей первой ракетки Украины во втором раунде турнира

  • 08.08.2018 01:48
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Getty Images. Михаэла Бузарнеску
© Getty Images. Михаэла Бузарнеску
Определилась соперница украинки Элины Свитолиной по второму кругу Открытого чемпионата Канады по теннису.
 
В поединке первого раунда румынка Михаэла Бузарнеску победила китаянку Ван Цян.
 
Монреаль. Первый круг
Михаэла Бузарнеску (Румыния) – Ван Цян (Китай) – 6:2, 7:5
 
 
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Источник — Sport.ua

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