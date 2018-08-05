Монреаль. Свитолина снова решила сыграть в паре

Украинская теннисистка Элина Свитолина третий раз в сезоне выступит в парном разряде. На двух предыдущих турнирах она уступала в первом круге, но в итоге выигрывала одиночный титул. Так было в Брисбене, где Элина сыграла вместе с Йоханной Контой и Риме, где она выступала с Ольгой Савчук. В Монреале Свитолина объединилась с латышкой Анастасией Севастовой и в первом круге девушки сыграют против Каролины Плишковой и Юлии Гёргес.

Сестры Киченок, выступающие вместе на этой неделе в Сан-Хосе, сыграют в Монреале раздельно. Людмила Киченок будет играть в тандеме с другой теннисисткой из Латвии Еленой Остапенко и в первом круге девушки встретятся с американо-немецким дуэтом Ракель Атаво / Анна-Лена Грёнфельд.

Надежда Киченок, как и в большей части сезона, выступит со своей постоянной напарницей Анастасией Родионовой из Австралии и в первом круге они проведут поединок с японской парой Мию Като/Макото Ниномия.