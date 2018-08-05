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Монреаль. Свитолина снова решила сыграть в паре

Это уже третий турнир нашей тенниитски в этом году

  • 05.08.2018 22:41
  • 314 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина третий раз в сезоне выступит в парном разряде. На двух предыдущих турнирах она уступала в первом круге, но в итоге выигрывала одиночный титул. Так было в Брисбене, где Элина сыграла вместе с Йоханной Контой и Риме, где она выступала с Ольгой Савчук. В Монреале Свитолина объединилась с латышкой Анастасией Севастовой и в первом круге девушки сыграют против Каролины Плишковой и Юлии Гёргес. 
 
Сестры Киченок, выступающие вместе на этой неделе в Сан-Хосе, сыграют в Монреале раздельно. Людмила Киченок будет играть в тандеме с другой теннисисткой из Латвии Еленой Остапенко и в первом круге девушки встретятся с американо-немецким дуэтом Ракель Атаво / Анна-Лена Грёнфельд. 
 
Надежда Киченок, как и в большей части сезона, выступит со своей постоянной напарницей Анастасией Родионовой из Австралии и в первом круге они проведут поединок с японской парой Мию Като/Макото Ниномия. 
 
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 05.08.2018 22:53
    0
    Явно на фарт делается попытка. Боюсь, что дело не в этом.
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