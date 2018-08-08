Виктория АЗАРЕНКО: «Я в лучшей физической форме в жизни»

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко рассказала о том, как ей удается совмещать воспитание ребенка и теннис:

«Сложность ситуации состоит в том, что я поставила себя на второе место. Я тренируюсь, пока сын спит, не могу позволить себе пойти в кино, ведь зная, как мало свободного времени иногда бывает, хочу посвятить его ему полностью.



Своим примером я хочу показать сыну, каково это — быть трудолюбивым, дисциплинированным и решительным. Каково следовать своим мечтам и сохранять скромность, не быть лицемером.



Теннис? У меня не было сомнений, что я вернусь. Вопрос был лишь в дате. Я не хотела подвергать себя давлению по этому поводу. Теперь же я снова на корте и продолжаю играть. Удивительно, но физически я сейчас в лучшей форме, которая когда-либо у меня была. При этом я не сомневаюсь, что могу играть ещё лучше».

В текущем рейтинге WTA Азаренко занимает 95-е место.