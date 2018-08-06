Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Монреаль. Бондаренко не сумела выйти в основную сетку

На пути украинки в основу встала Карла Суарес Наварро

  • 06.08.2018 09:16
  • 149 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не сумела преодолеть квалификацию на Открытом чемпионате Канады, который проходит в Монреале. В финале украинка без шансов уступила первой сеяной испанке Карле Суарес Наварро, снявшись после первого сета.
 
Монреаль. Финал квалификации
Катерина Бондаренко (Украина) – Карла Суарес Наварро (Испания) – 0:6, 0:0 (отказ)
 
Отметим, что Катерина не взяла ни одного розыгрыша на подаче соперницы.
 
Напомним, в первом круге отборочного турнира Бондаренко обыграла Ирину Фалькони из США.
 
В основной сетке Суарес Наварро сыграет против японки Наоми Осаки и во втором круге может выйти на Лесю Цуренко.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.