Монреаль. Бондаренко не сумела выйти в основную сетку

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не сумела преодолеть квалификацию на Открытом чемпионате Канады, который проходит в Монреале. В финале украинка без шансов уступила первой сеяной испанке Карле Суарес Наварро, снявшись после первого сета.
Монреаль. Финал квалификации
Катерина Бондаренко (Украина) – Карла Суарес Наварро (Испания) – 0:6, 0:0 (отказ)
Отметим, что Катерина не взяла ни одного розыгрыша на подаче соперницы.
Напомним, в первом круге отборочного турнира Бондаренко обыграла Ирину Фалькони из США.
В основной сетке Суарес Наварро сыграет против японки Наоми Осаки и во втором круге может выйти на Лесю Цуренко.
Источник — Sport.ua
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