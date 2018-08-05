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Бад-Заульгау. Янчук проиграла в полуфинале

Украинская теннисистка не сумела выйти в финал турнира ITF в Германии

  • 05.08.2018 10:46
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БТУ. Ольга Янчук
© БТУ. Ольга Янчук
В полуфинальном матче соревнований с призовым фондом $25,000 украинская теннисистка потерпела поражение от Александы Каданцу из Румынии: 0:6, 6:1, 4:6.
 
В третьем сете румынка вела 3:1 с брейком, однако Янчук удалось сравнять счёт, после чего Каданцу взяла три из четырёх геймов. По ходу встречи 23-летняя киевлянка допустила две двойные ошибки, выиграла пять геймов на подаче соперницы и упустила шесть на собственной.
 
Это был второй полуфинал для Ольги на турнирах ITF в текущем сезоне. В феврале она дошла до полуфинала на 25-тысячнике в американском Сюрпрайзе.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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