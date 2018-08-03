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Бад-Заульгау. Янчук пробилась в полуфинал

Украинка второй раз в сезоне поборется за право выхода в финал турнира ITF

  • 03.08.2018 19:34
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БТУ. Ольга Янчук
© БТУ. Ольга Янчук
Украинская теннисистка Ольга Янчук (№327 WTA) вышла в полуфинал грунтового 25-тысячника в Германии. В матче 1/4 финала украинка в трех сетах переиграла представительницу Нидерландов Бибиану Схофс, посеяную под третьим номером.
 
Бад-Заульгау. Четвертьфинал
Ольга Янчук (Украина) – Бибиана Схофс (Нидерланды) – 6:1, 5:7, 6:3
 
Соперницей Янчук в полуфинале станет румынка Александра Каданцу. Это будет второй полуфинал для украинки в текущем сезоне: в феврале она дошла до полуфинала на 25-тысячнике в американском городе Сюрпрайз. 
 
В матче второго круга Янчук также в трех сетах переиграла Стефани Вагнер из Германии.
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Источник — Sport.ua

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