Бад-Заульгау. Янчук пробилась в полуфинал

20:00 — Александр Соседка

Динамо- это хамы !"

19:57 — kizaru000

В тому весь наш менталітетПригадуєтся як Пуйоль ставав на захист Фігу, коли в того летіли свинні ...

19:56 — kenevsergeyy@rambler.ru

Мораес сам виноват,и мне кажется,что ему пофиг!!!!Предал команду,а теперь морда отмороженная!