Янчук впервые с февраля сыграет в четвертьфинале турнира ITF

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Российская биатлонистка объяснила, почему решила выступать за Украину 20:53 — slavant "...объяснила, почему решила выступать за Украину..." объяснение наверно будет в продол...