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Янчук впервые с февраля сыграет в четвертьфинале турнира ITF

Украинская теннисистка успешно преодолела второй круг на турнире в Бад-Заульгау

  • 02.08.2018 19:09
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Tobias Frohlich. Ольга Янчук
© Tobias Frohlich. Ольга Янчук
Украинская теннисистка Ольга Янчук (№327 WTA) пробилась в четвертьфинал грунтового 25-тысячника в Германии. В матче второго круга украинка в трех сетах переиграла немку Стефани Вагнер, повесив сопернице две «баранки».
 
Бад-Заульгау. Второй раунд
Ольга Янчук (Украина) – Стефани Вагнер (Германия) – 5:7, 6:0, 6:0
 
Отметим, что Янчук сыграет в 1/4 финала турнира ITF впервые в февраля 2018 года (полуфинал в американском Сюрпрайзе). За место в полуфинале украинка сразится с победительницей встречи между третьей сеяной Бибиане Схофс из Нидерландов и Анной Бондар из Венгрии.
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Источник — Sport.ua

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