20-летняя украинка вышла в 1/8 финала грунтового турнира ITF W75 в Праге
Анастасия Соболева переиграла в двух сетах Штефани Вагнер
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 225) вышла в 1/8 финала грунтового турнира ITF W75 в Праге, Чехия.
20-летняя украинка в 1/16 финала переиграла в двух сетах Штефани Вагнер (WTA 439) из Германии. За весь матч Анастасия оформила семь брейков и уступила сопернице четыре свои подачи. Теннисистки провели на корте 1 час и 22 минуты.
ITF W75 Прага. Грунт. 1/16 финала
Анастасия Соболева (Украина) – Штефани Вагнер (Германия) – 6:4, 6:2
На стадии 1/8 финала украинская теннисистка сыграет с победителем матча Присцилла Хон (Австралия, WTA 142) – Тереза Мартинцова (Чехия, WTA 591).
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