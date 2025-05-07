20-летняя украинка вышла в 1/8 финала грунтового турнира ITF W75 в Праге

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 225) вышла в 1/8 финала грунтового турнира ITF W75 в Праге, Чехия.

20-летняя украинка в 1/16 финала переиграла в двух сетах Штефани Вагнер (WTA 439) из Германии. За весь матч Анастасия оформила семь брейков и уступила сопернице четыре свои подачи. Теннисистки провели на корте 1 час и 22 минуты.

ITF W75 Прага. Грунт. 1/16 финала

Анастасия Соболева (Украина) – Штефани Вагнер (Германия) – 6:4, 6:2

На стадии 1/8 финала украинская теннисистка сыграет с победителем матча Присцилла Хон (Австралия, WTA 142) – Тереза Мартинцова (Чехия, WTA 591).