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  4. 20-летняя украинка вышла в 1/8 финала грунтового турнира ITF W75 в Праге
ITF
07 мая 2025, 13:23 | Обновлено 07 мая 2025, 13:25
115
0

20-летняя украинка вышла в 1/8 финала грунтового турнира ITF W75 в Праге

Анастасия Соболева переиграла в двух сетах Штефани Вагнер

07 мая 2025, 13:23 | Обновлено 07 мая 2025, 13:25
115
0
20-летняя украинка вышла в 1/8 финала грунтового турнира ITF W75 в Праге
Instagram. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 225) вышла в 1/8 финала грунтового турнира ITF W75 в Праге, Чехия.

20-летняя украинка в 1/16 финала переиграла в двух сетах Штефани Вагнер (WTA 439) из Германии. За весь матч Анастасия оформила семь брейков и уступила сопернице четыре свои подачи. Теннисистки провели на корте 1 час и 22 минуты.

ITF W75 Прага. Грунт. 1/16 финала

Анастасия Соболева (Украина) – Штефани Вагнер (Германия) – 6:4, 6:2

На стадии 1/8 финала украинская теннисистка сыграет с победителем матча Присцилла Хон (Австралия, WTA 142) – Тереза Мартинцова (Чехия, WTA 591).

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ITF Прага Анастасия Соболева Тереза Мартинцова Присцилла Хон
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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