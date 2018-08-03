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Роджер ФЕДЕРЕР: «Моя жена – ключ к моей карьере»

Швейцарец рассказал о том, когда завершит карьеру

  • 03.08.2018 15:05
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Роджер Федерер рассказал о том, от каких факторов зависит продолжение его карьеры:

«Без Мирки я не смогу продолжать карьеру. Закончу играть, если она откажется от перелетов и поездок по турнирам.

Она – ключ к моей карьере и игре, которую я показываю. Но сейчас она продолжает путешествовать со мной и четырьмя детьми с турнира на турнир».

Ранее Федерер уже заявлял о том, что завершение его карьеры ближе, чем когда-либо.

В рейтинге АТР Федерер на данный момент удерживает вторую строчку.

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Источник — Tennis World USA

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