Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Роджер ФЕДЕРЕР: «Момент завершения моей карьеры ближе, чем когда-либо»

Легендарный швейцарец намекнул на скорый уход из тенниса

  • 31.07.2018 02:04
  • 161 просмотр
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Роджер Федерер рассказал о том, почему молодые теннисисты вызывают меньше интереса, и намекнул на скорое завершение карьеры:

«Сейчас у меня есть чувство, что если молодые игроки не побеждают Рафу, меня или Джоковича, то почти никого не интересуют их результаты.

Что касается моего ухода из тенниса, то этот момент ближе, чем когда бы то ни было. Но я не знаю, когда он наступит. Не хочу планировать что-то конкретное на этот счет.

В одном я уверен точно: после завершения карьеры моя жизнь тоже будет интересной. С моими четырьмя детьми точно не соскучишься! Они взрослеют, их ждет серьезная учеба в школе и другие вещи».

В обновленной версии рейтинга АТР Федерер по-прежнему занимает второе место. Ранее швейцарец признался, что наличие большой команды создает на него давление.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.