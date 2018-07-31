Роджер ФЕДЕРЕР: «Момент завершения моей карьеры ближе, чем когда-либо»

Роджер Федерер рассказал о том, почему молодые теннисисты вызывают меньше интереса, и намекнул на скорое завершение карьеры:

«Сейчас у меня есть чувство, что если молодые игроки не побеждают Рафу, меня или Джоковича, то почти никого не интересуют их результаты.

Что касается моего ухода из тенниса, то этот момент ближе, чем когда бы то ни было. Но я не знаю, когда он наступит. Не хочу планировать что-то конкретное на этот счет.

В одном я уверен точно: после завершения карьеры моя жизнь тоже будет интересной. С моими четырьмя детьми точно не соскучишься! Они взрослеют, их ждет серьезная учеба в школе и другие вещи».

В обновленной версии рейтинга АТР Федерер по-прежнему занимает второе место. Ранее швейцарец признался, что наличие большой команды создает на него давление.