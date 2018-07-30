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Роджер ФЕДЕРЕР: «Наличие большой команды создает давление»

Швейцарец – о том, как на него влияет наличие команды

  • 30.07.2018 07:39
  • 221 просмотр
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Роджер Федерер рассказал о преимуществах и недостатках большой команды, которая работает с ним:

«Команда очень важна для меня. Я считаю, что спортсмен хорошо настолько, насколько хороша его команда. По сравнению со среднестатистическими игроками у меня большая команда.

Наличие большой команды также может создавать давление. Ведь мне нужно дойти как минимум до четвертьфинала, чтобы окупить расходы».

В рейтинге АТР Федерер на данный момент занимает второе место.

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