Роджер ФЕДЕРЕР: «Наличие большой команды создает давление»

Роджер Федерер рассказал о преимуществах и недостатках большой команды, которая работает с ним:
«Команда очень важна для меня. Я считаю, что спортсмен хорошо настолько, насколько хороша его команда. По сравнению со среднестатистическими игроками у меня большая команда.
Наличие большой команды также может создавать давление. Ведь мне нужно дойти как минимум до четвертьфинала, чтобы окупить расходы».
В рейтинге АТР Федерер на данный момент занимает второе место.
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