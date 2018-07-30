Роджер ФЕДЕРЕР: «Наличие большой команды создает давление»

Роджер Федерер рассказал о преимуществах и недостатках большой команды, которая работает с ним:

«Команда очень важна для меня. Я считаю, что спортсмен хорошо настолько, насколько хороша его команда. По сравнению со среднестатистическими игроками у меня большая команда.

Наличие большой команды также может создавать давление. Ведь мне нужно дойти как минимум до четвертьфинала, чтобы окупить расходы».

В рейтинге АТР Федерер на данный момент занимает второе место.