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Тренер Федерера: «Роджеру не нужны два крупных турнира перед US Open»

Зеверин Лути – о подготовке Федерера к US Open

  • 02.08.2018 18:34
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Тренер Роджера Федерера Зеверин Лути обїяснил решение швейцарца пропустить Мастерс в Торонто:

«Как известно, Роджер принял решение сняться с Rogers Cup. Я не считаю, что перед US Open Федереру обязательно нужно проводить два крупных турнира. Конечно, найдется тот, кто скажет: «А если он проиграет в первом круге в Цинциннати?».

Самое главное, что сейчас Роджер выглядит свежим, мотивированным и вдохновленным. Федереру 37 лет, у него огромный опыт. На мой взгляд, теннисисту такого калибра не нужно проводить по 25 турниров перед мэйджором».

В рейтинге АТР Федерер сейчас занимает второе место.

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