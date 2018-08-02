Тренер Федерера: «Роджеру не нужны два крупных турнира перед US Open»

Тренер Роджера Федерера Зеверин Лути обїяснил решение швейцарца пропустить Мастерс в Торонто:
«Как известно, Роджер принял решение сняться с Rogers Cup. Я не считаю, что перед US Open Федереру обязательно нужно проводить два крупных турнира. Конечно, найдется тот, кто скажет: «А если он проиграет в первом круге в Цинциннати?».
Самое главное, что сейчас Роджер выглядит свежим, мотивированным и вдохновленным. Федереру 37 лет, у него огромный опыт. На мой взгляд, теннисисту такого калибра не нужно проводить по 25 турниров перед мэйджором».
В рейтинге АТР Федерер сейчас занимает второе место.
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