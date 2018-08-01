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Юрий САПРОНОВ: «Свитолина не выступила в Москве не из-за политики»

Украинский бизнесмен – о причинах пропуска Элиной Свитолиной турнира в Москве

  • 01.08.2018 21:49
  • 833 просмотра
  • 3 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Элина Свитолина пропустила проходивший на прошлой неделе грунтовый турнир WTA Moscow River Cup, хотя сначала значилась в числе главных звезд турнира.

Известный украинский бизнесмен и экс-спонсор Свитолиной Юрий Сапронов опроверг информацию о том, что украинка не приехала в Москву по политическим причинам:

«Элина решила не приезжать в Москву. Я согласен с её выбором. Важнее то, что это решение продиктовано не политическими, а профессиональными причинами. Предположим, Элина приехала бы в Москву на турнир, который заканчивался 29 июля, а уже на следующий день начиналась тяжёлая серия турниров в Северной Америке.

6 августа стартуют соревнования в Монреале, где Свитолина будет защищать титул. Переход от грунта к харду занимает 8-10 дней, при этом нельзя забывать о 10-часовой разнице во времени».

На данный момент в рейтинге WTA Свитолина удерживает пятую строчку.

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Источник — Ubitennis

(1 голос)

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Комментарии
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 01.08.2018 22:27
    -1
    лизнув параші, сцука! сциканув після інфи, що Еоіна відмовилась від турніру, от, бля, реально, свої гниди гірше ніж чужі вороги!!!
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    Oleg Bugaets
      Oleg Bugaets, 01.08.2018 22:31
    -1
    видно як Сапронов в Москву рветься
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    blade2017
    online
      blade2017, 01.08.2018 22:40
    -1
    Экс-спонсор. Ну и какое отношение он тогда к ней имеет?
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