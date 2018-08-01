Юрий САПРОНОВ: «Свитолина не выступила в Москве не из-за политики»

Элина Свитолина пропустила проходивший на прошлой неделе грунтовый турнир WTA Moscow River Cup, хотя сначала значилась в числе главных звезд турнира.

Известный украинский бизнесмен и экс-спонсор Свитолиной Юрий Сапронов опроверг информацию о том, что украинка не приехала в Москву по политическим причинам:

«Элина решила не приезжать в Москву. Я согласен с её выбором. Важнее то, что это решение продиктовано не политическими, а профессиональными причинами. Предположим, Элина приехала бы в Москву на турнир, который заканчивался 29 июля, а уже на следующий день начиналась тяжёлая серия турниров в Северной Америке.



6 августа стартуют соревнования в Монреале, где Свитолина будет защищать титул. Переход от грунта к харду занимает 8-10 дней, при этом нельзя забывать о 10-часовой разнице во времени».

На данный момент в рейтинге WTA Свитолина удерживает пятую строчку.