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Директор Moscow River Cup: «Жаль, что Свитолина не приехала к нам»

Александр Островский – о причинах отказа украинки от участия в турнире в России

  • 27.07.2018 10:17
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Moscow River Cup
© Moscow River Cup
Директор Moscow River Cup Александр Островский рассказал, почему на турнир не приехала украинская теннисистка Элина Свитолина.
 
«На первом этапе в числе звезд значилась Элина Свитолина. У нас с ней было подписано соглашение, но некоторое время назад в силу известных всем причин политического характера, командой Элины и ею самой, к сожалению, было принято решение в Россию не лететь. 
 
Нам очень жаль. Безусловно, мы бы хотели увидеть Элину, и в будущем также будем готовы ее здесь принять и обеспечить безопасность на самом высоком уровне. Ну а в этом году получилось так, как получилось», – сказал Островский.
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Источник — Чемпионат

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