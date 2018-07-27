Директор Moscow River Cup: «Жаль, что Свитолина не приехала к нам»

Директор Moscow River Cup Александр Островский рассказал, почему на турнир не приехала украинская теннисистка Элина Свитолина.
«На первом этапе в числе звезд значилась Элина Свитолина. У нас с ней было подписано соглашение, но некоторое время назад в силу известных всем причин политического характера, командой Элины и ею самой, к сожалению, было принято решение в Россию не лететь.
Нам очень жаль. Безусловно, мы бы хотели увидеть Элину, и в будущем также будем готовы ее здесь принять и обеспечить безопасность на самом высоком уровне. Ну а в этом году получилось так, как получилось», – сказал Островский.
Источник — Чемпионат
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