Молчанов не сумел выиграть парный финал в Гштааде

Украинский теннисист Денис Молчанов в дуэте со словаком Игорем Зеленаем проиграли финальный поединок на турнире ATP World Tour 250 в Швейцарии.

Гштаад. Финал

Денис Молчанов (Украина) / Игор Зеленай (Словакия) – Маттео Берреттини (Италия) / Даниэле Браччиали (Италия) – 6:7(2), 6:7(5)

Поединок продолжался 1 час и 35 минут. В первом сете соперники оформили по брейку, а при счете 4-5 Молчанов и Зеленай отыграли два сетбола. На тайбрейке итальянцы выполнили два мини-брейка, защитив при этом все розыгрыши на своей подаче.

Во второй партии Молчанов и Зеленай не реализовали четыре скрытых сетбола в восьмом гейме, а затем проиграли еще один тайбрейк (на три мини-брейка соперников украинско-словацкая пара ответила двумя).

Для украинца Дениса Молчанова это был дебютный финал в карьере на турнирах ATP, а его напарник Игор Зеленай из Словакии не играл в титульных матчах с 2012 года.

Маттео Берреттини ранее сегодня стал победителем соревнований и в одиночном разряде, обыграв в финале Роберто Баутисту-Агута. 22-летний итальянец стал первым игроком, которому удалось оформить чемпионский дубль на одном турнире, с февраля прошлого года, когда Александр Зверев взял два титула в Монпелье.