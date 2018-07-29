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Молчанов не сумел выиграть парный финал в Гштааде

Украинец в дуэте со словаком Игорем Зеленаем проиграли на двух тай-брейках

  • 29.07.2018 18:27
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ATP. Денис Молчанов и Игорь Зеленай
© ATP. Денис Молчанов и Игорь Зеленай
Украинский теннисист Денис Молчанов в дуэте со словаком Игорем Зеленаем проиграли финальный поединок на турнире ATP World Tour 250 в Швейцарии. 
 
Гштаад. Финал
Денис Молчанов (Украина) / Игор Зеленай (Словакия) – Маттео Берреттини (Италия) / Даниэле Браччиали (Италия) – 6:7(2), 6:7(5)
 
Поединок продолжался 1 час и 35 минут. В первом сете соперники оформили по брейку, а при счете 4-5 Молчанов и Зеленай отыграли два сетбола. На тайбрейке итальянцы выполнили два мини-брейка, защитив при этом все розыгрыши на своей подаче.
 
Во второй партии Молчанов и Зеленай не реализовали четыре скрытых сетбола в восьмом гейме, а затем проиграли еще один тайбрейк (на три мини-брейка соперников украинско-словацкая пара ответила двумя).
 
Для украинца Дениса Молчанова это был дебютный финал в карьере на турнирах ATP, а его напарник Игор Зеленай из Словакии не играл в титульных матчах с 2012 года.
 
Маттео Берреттини ранее сегодня стал победителем соревнований и в одиночном разряде, обыграв в финале Роберто Баутисту-Агута. 22-летний итальянец стал первым игроком, которому удалось оформить чемпионский дубль на одном турнире, с февраля прошлого года, когда Александр Зверев взял два титула в Монпелье. 
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Источник — Большой теннис Украины

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