Москва. Козлова вышла в парный полуфинал

Украинка в дуэте с Натальей Вихлянцевой (Россия) одержала еще одну победу в парном разряде.

В четвертьфинале Козлова и Вихлянцева со счетом 6:4, 7:5 обыграли пару Дария Юрак (Хорватия) / Рика Фудживара (Япония). Матч продолжался почти полтора часа. Катерина и Наталья выиграли пять геймов на подаче соперниц, а сами уступили три брейка.

В 1/2 финала девушки будут бороться с победительницами противостояния Звонарева / Потапова - Гойер / Зигемунд.