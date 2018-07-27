Москва. Козлова вышла в парный полуфинал

Украинка в дуэте с Натальей Вихлянцевой (Россия) одержала еще одну победу в парном разряде.
В четвертьфинале Козлова и Вихлянцева со счетом 6:4, 7:5 обыграли пару Дария Юрак (Хорватия) / Рика Фудживара (Япония). Матч продолжался почти полтора часа. Катерина и Наталья выиграли пять геймов на подаче соперниц, а сами уступили три брейка.
В 1/2 финала девушки будут бороться с победительницами противостояния Звонарева / Потапова - Гойер / Зигемунд.
Напомним, в 1/8 финала одиночного разряда грунтового турнира WTA в Москве Катерина Козлова в двух сетах уступила Лауре Зигемунд, сумев выиграть у немки всего 3 гейма.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.