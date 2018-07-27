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Москва. Козлова вышла в парный полуфинал

Украинская теннисистка продолжает борьбу в парной сетке турнира

  • 27.07.2018 15:01
  • 236 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова
Украинка в дуэте с Натальей Вихлянцевой (Россия) одержала еще одну победу в парном разряде. 
 
В четвертьфинале Козлова и Вихлянцева со счетом 6:4, 7:5 обыграли пару Дария Юрак (Хорватия) / Рика Фудживара (Япония). Матч продолжался почти полтора часа. Катерина и Наталья выиграли пять геймов на подаче соперниц, а сами уступили три брейка.
 
В 1/2 финала девушки будут бороться с победительницами противостояния Звонарева / Потапова - Гойер / Зигемунд.
 
Напомним, в 1/8 финала одиночного разряда грунтового турнира WTA в Москве Катерина Козлова в двух сетах уступила Лауре Зигемунд, сумев выиграть у немки всего 3 гейма.
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 27.07.2018 15:54
    0
    Гройсман, срочно героя этой подстилке.
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