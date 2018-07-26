Катерина Козлова – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 июля третья ракетка Украины Катерина Козлова (№82 WTA) сыграет поединок второго раунда на турнире WTA International в Москве. Ее соперницей станет немка Лаура Зигемунд (№217 WTA).
Поединок будет сыгран третьим запуском на центральном корте после матча Севастова – Бара. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
Букмекеры отдают преимущество немке – 1,4, победа украинки оценена коэффициентом 3,25.
В первом круге Козлова одолела Мартину Тревизан из Италии.
Источник — Sport.ua
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