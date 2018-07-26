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Катерина Козлова – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго круга на турнире Moscow River Cup

  • 26.07.2018 14:16
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова
26 июля третья ракетка Украины Катерина Козлова (№82 WTA) сыграет поединок второго раунда на турнире WTA International в Москве. Ее соперницей станет немка Лаура Зигемунд (№217 WTA).
 
Поединок будет сыгран третьим запуском на центральном корте после матча Севастова – Бара. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
 

Букмекеры отдают преимущество немке – 1,4, победа украинки оценена коэффициентом 3,25.
 
В первом круге Козлова одолела Мартину Тревизан из Италии.
 
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Источник — Sport.ua

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