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Роджер ФЕДЕРЕР: «Я был обычным юниором-середняком»

В ранние годы карьеры ничего не предвещало головокружительных успехов швейцарца

  • 24.07.2018 14:31
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Победитель 20 турниров Большого Шлема Роджер Федерер признался, что в начале его карьеры он не считался очень перспективным теннисистом:

«Я действительно не был суперталантливым в 10, 14 или 16 лет – я был обычным середняком-юниором с неплохими перспективами. Лишь когда я выиграл юниорский Уимблдон в 1998 году, ко мне пришла определенная уверенность. Когда я обыгрывал теннисистов из топ-100, мне казалось: «Боже, я могу это сделать».

В те года я пристально следил за своими идолами. Наблюдая за игрой Беккера, Эдберга и Сампраса, я стремился быть такими, как они, но не мог даже подумать, что у меня это получится».

Вчера Роджер Федерер объявил о том, что пропустит Мастерс в Торонто.

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