Цуренко пропустит турнир в Вашингтоне

Последние комментарии

Энтони ДЖОШУА: «С радостью побью Фьюри» 11:16 — ivanamoff Пельменя он и не заметит даже. Вынесет в 4-5 раунде, т.к. дольше с ним боксировать уже стыдно.А в...

Тамаш КАДАР: «В Киеве мы не ощущаем российско-украинский конфликт» 11:14 — velenc тебе не надоело мандеть муйню , как канал ICTV, который зомбирует подобных тебе? Ракитский патри... 11:11 — Istm из тебя патриот, как "из Промокашки балерина". 11:10 — Jovi Burst Ты не патриот, ты зрадоёб, который с 2014 года прячется от этой войны под диваном. 11:00 — LembergWestUkraine СєпарРакіцька теж втік чомусь до хунти в Київ !

ФОТО ДНЯ. Болельщики высмеяли «выход» Черноморца в УПЛ 11:13 — Istm а еще некий новинский должен не клубами руководить, а за решеткой сидеть. 11:07 — Andy_P ну офигеть, база отличная, детская школа есть (или была, не в курсе), слабое место - стадион, и ...