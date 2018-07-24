Цуренко пропустит турнир в Вашингтоне

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не будет представлена на хардовом турнире WTA International в американском Вашингтоне. Украинка приняла решения сняться с соревнований.
Отметим, что в Вашингтоне Цуренко сыграла только один раз: в 2013 году, когда зачехлила ракетку после первого раунда, досрочно завершив борьбу в матче против Сораны Кырсти из Румынии.
Следующим турниром для украинки станет Premier 5 в Монреале.
Напомним, что вчера с турнира в Торонто снялся Роджер Федерер.
Источник — Большой теннис Украины
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