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Цуренко пропустит турнир в Вашингтоне

Украинка снялась с соревнований

  • 24.07.2018 10:17
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не будет представлена на хардовом турнире WTA International в американском Вашингтоне. Украинка приняла решения сняться с соревнований.
 
Отметим, что в Вашингтоне Цуренко сыграла только один раз: в 2013 году, когда зачехлила ракетку после первого раунда, досрочно завершив борьбу в матче против Сораны Кырсти из Румынии.
 
Следующим турниром для украинки станет Premier 5 в Монреале.
 
Напомним, что вчера с турнира в Торонто снялся Роджер Федерер.
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Источник — Большой теннис Украины

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