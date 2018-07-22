Фоньини выиграл турнир в Бостаде

Итальянец Фабио Фоньини стал победителем грунтового турнира серии ATP World Tour 500 в шведском Бостаде. В финальном поединке 31-летний теннисист в трех сетах переиграл француза Ришара Гаске.
Бостад. Финал
Фабио Фоньини (Италия, 3) – Ришар Гаске (Франция, 4) – 6:3, 3:6, 6:1
Для Фоньини это седьмой титул АТР в карьере. Все свои трофеи итальянский теннисист выиграл на грунтовых кортах. Теперь Фоньини сравнял счет в личных противостояниях с Гаске: 2-2.
Отметим, что в активе Гаске в текущем сезоне уже был один титул (Хертогенбос).
Источник — Sport.ua
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