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Серена УИЛЬЯМС: «Соперницы гордятся играть против меня»

Американка считает, что на матчи с ней настраиваются по-особенному

  • 20.07.2018 12:17
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс

В финале Уимблдона-2018 Серена Уильямс неожиданно уступила Анжелик Кербер.

Сама Уильямс-старшая считает, что на матчи с ней соперницы настраиваются по-особенному:

«Да, вероятно, какая-то аура в матчах против меня существует. Но это не значит, что соперницы выходят на корт, уже заранее проиграв. Они гордятся тем, что играют против Серены, и готовы показывать свою лучшую игру в таких матчах».

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Источник — Tennis World USA

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