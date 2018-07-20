Серена УИЛЬЯМС: «Соперницы гордятся играть против меня»

В финале Уимблдона-2018 Серена Уильямс неожиданно уступила Анжелик Кербер.

Сама Уильямс-старшая считает, что на матчи с ней соперницы настраиваются по-особенному:

«Да, вероятно, какая-то аура в матчах против меня существует. Но это не значит, что соперницы выходят на корт, уже заранее проиграв. Они гордятся тем, что играют против Серены, и готовы показывать свою лучшую игру в таких матчах».