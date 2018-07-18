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Патрик МУРАТОГЛУ: «Джокович может снова доминировать»

Тренер Серены Уильямс впечатлен возвращением серба

  • 18.07.2018 13:28
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Getty Images. Патрик Муратоглу
© Getty Images. Патрик Муратоглу

В воскресенье Новак Джокович выиграл Уимблдон-2018, что ознаменовало его возвращение на вершину мирового тенниса.

Тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу считает, что Джокович может снова начать доминировать в мужском теннисе:

«Когда Рафа и Роджер все выигрывали, пришел новый парень и стал лидером. Это был Новак. Он обошел Надаля и Федерера, потому что сам был чемпионом. Другие тоже пытались стать лучшими, но чемпионского менталитета у них не было. Новак сейчас находится в отличной форме и может играть еще несколько лет.

Новак доминировал, когда Рафа и Роджер показывали свой лучший теннис. И может начать доминировать вновь. В последние два сезона Новак был сам не свой. Но теперь он вернулся. Он не терял своей игры, но ему не хватало привычного ощущения от участия в соревнованиях и, может быть, мотивации.

С тренерской точки зрения, важнее не талант игрока, а его стремление бороться за победу, его игра в важных моментах и способность изменить ход встречи. Это происходит само собой. Настоящие чемпионы думают не так, как обычные игроки. Это их отличает».

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Источник — BBC

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