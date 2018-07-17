Вімблдон-2018: повернення Джокера та Серени, невдачі фаворитів

Цьогорічний Вімблдонський тенісний турнір опинився у деякому затінку футбольного чемпіонату світу, в тому числі для самих британців: їхня збірна, нарешті, спромоглася показати там непоганий результат. Справжні ж шанувальники тенісу були винагороджені поверненням топів та великою кількістю сенсацій. Чоловіки окремо порадували якістю гри.

Чоловічий одиночний розряд. Фінал.

Новак Джокович – Кевін Андерсон 6:2, 6:2, 7:6(3)

Джокер повернувся! Ясна річ, це головний підсумок чоловічого турніру. Головний, але не єдиний. Не можна не згадати виліт минулорічного та восьмикратного чемпіона Вімблдону Роджера Федерера. Швейцарець в 16-й (!) раз дійшов до чвертьфіналу турніру, виграв там два перші сети у Кевіна Андерсона, та поступився в наступних трьох, зокрема 11:13 у вирішальному. Минулорічний фіналіст Марін Чіліч, доречі, програв вже у другому колі. Взагалі, вперше за останні півтора роки одразу три тенісисти з Великої Четвірки (окрім лише Маррея) не тільки прийняли участь у ТВШ, але й зуміли дійти до вирішальних раундів. При цьому продемонструвавши цікаву гру. Несподівано до них приєднався Кевін Андерсон, який після Федерера зіграв ще один п’ятисетовий марафон проти Джона Ізнера, ніби вирішивши побити «вічний» рекорд того ж таки американця за тривалістю чоловічого матчу. До рахунку гри Ізнер-Маю (70:68 у вирішальному сеті) хлопці близько не підійшли (26:24), але більше шести з половиною годин на корті провели. Заодно встановили рекорд тривалості матчів у півфіналах ТВШ та ігор, проведених на Центральному корті Вімблдону.

Нижня частина сітки була цікавіша за іменами. Рафаель Надаль, хоч і не зіграв цього року жодної гри на траві, не мав проблем зі своїми суперниками аж до чвертьфіналу, де йому довелося схрестити ракетки з Хуаном-Мартіном дель Потро. Рафа виграв перший сет, а другий розвивався за неймовірним сценарієм. Спочатку дель Потро не зміг подати на сет за рахунку 5:4, а вже на тай-брейку Надаль мав потрійний сетбол і змарнував таку нагоду! Більше того, аргентинець узяв і третю партію. Тут уже включився чемпіонський характер іспанця. Наступні два сети залишились за ним з однаковим рахунком 6:4.

Новак Джокович, вперше за довгий час, підійшов до Вімблдону в непоганому стані. До півфіналу з Рафою він мав небагато проблем. Так, програв по сету Едмунду та Нісікорі, але в обох цих матчах мав серйозну перевагу. Гра з Надалем повинна була дати уявлення, наскільки серб є близьким до своєї кращої форми. На мій погляд вийшло, що відсотків на 80. Та під час матчу було не до математики. Бо теніс вийшов блискучим, ця гра стала однозначно кращою на турнірі, потрапила до відповідної номінації, тому докладно про неї трохи нижче. Півтора роки світ не бачив подібних двобоїв, тому фінал був значно менш цікавим. Після двох надскладних матчів важко було очікувати від Андерсона серйозної опозиції Джоковичу. Він, звичайно намагався щось протиставити, та за перші дві партії виграв лише чотири гейми. Південноафриканець ніби прийшов до тями у третьому сеті, але не реалізував 6 брейкпойнтів, а на тайбрейку вже шансів не мав. Гра тривала трохи більше двох годин, тож бажаючі ще встигли подивитися фінал футбольного ЧС. Джокер переміг вже на своєму 4-му Вімблдоні, маючи сумарно 13 трофеїв ТВШ. Лише на один більше у легендарного Піта Сампраса.

У рейтингу ATP Федерер, не захистивши минулорічний титул, відстає від Надаля вже на дві з лишком тисячі очок. Андерсон вперше в кар’єрі піднявся на п’яту сходинку. Джокович став десятим, але до кінця року в нього немає очок, які потрібно захищати, тож серб на цьому явно не зупиниться.

Найкращий матч.

Новак Джокович – Рафаель Надаль 6:4, 3:6, 7:6(9), 3:6, 10:8

Не буду довго описувати перипетії півфінальної боротьби, бо більшість з вас цю гру дивилися, а хто не бачив, раджу переглянути. Два видатних гравця, що не спеціалізуються на траві, видали шикарне дійство. Чесно кажучи, коли за рахунку 2:1 по сетах на користь Ноле матч було призупинено через пізній час, здалося: в третій раз за два місяці пауза допоможе Рафі переналаштуватися та виграти гру, що складається не на його користь. І він був близьким до цього, але у вирішальних розіграшах точнішим виявився серб.

Прорив турніру – Новак Джокович

На перший погляд, вибір може здатися дивним, але чим за два роки запам’ятався Джокович, окрім травмованого ліктя та спроб віднайти свою гру? Ще півроку тому, після Australian Open, я задавався питанням, чи взагалі зможе Ноле повернутися до топ-10. Ось гучна відповідь.

Головний невдаха – Роджер Федерер

Тут усе зрозуміло. Натужні виступи швейцарця у Халле та Штутгарті закономірно завершилися невдачею на Вімблдоні. Багато для кого чвертьфінал тут вважався б серйозним успіхом, але ніяк не для Роджера.

Наступну номінацію – улюбленець фортуни – в сьогоднішньому огляді присудити, вважаю, нікому, тому я заміню її на наступну.

Працьовита бджілка – Кевін Андерсон

Справедливість потребує хоч якось відзначити южноафриканця. Андерсон переміг Федерера, програючи за сетами 0:2, а потім здолав у супермарафоні Ізнера. Менше, ніж за рік, Кевін двічі дійшов до фіналів ТВШ, а це великий успіх, адже йому вже 32. Наполеглива праця дозволила йому вийти за рамки стандартного двометрового подавана, і в розіграшах на задній лінії Андерсон тепер почуває себе досить впевнено.

Тепер до жіночого повернення та сенсацій.

Жіночій одиночний розряд. Фінал.

Анжелік Кербер – Серена Вільямс 6:3, 6:3

Жіночий турнір прошов під знаком непередбачуваності. Вже в першому колі програли чотири тенісистки з топ-10: Стівенс, Світоліна, Гарсія та Квітова. Остання взагалі багатьма вважалася головною фавориткою Вімблдону, а натомість отримала баранку у вирішальному сеті від Саснович. До того ж на старті вилетіла ще й одна з головних спеціалісток по траві Шарапова. Британське безумство продовжувало тривати, в результаті до чвертьфінальної стадії не змогла дістатися жодна тенісистка з чільної десятки сіяних. Зате аж до півфіналу розстелилася килимова доріжка для Серени Вільямс. Семиразова переможниця Вімблдону за перші п’ять матчів не зустрілася не те, що з сіяними суперницями, а з жодною представницею топ-50! Чесно кажучи, Юлія Гергес, яка за останні місяці не показала нічого особливого, теж навряд чи могла стати перешкодою Серені на шляху до фіналу. Вона й не стала.

З верхньої частини сітки до головного матчу пробилася Анжелік Кербер. Вона досить впевнено перемогла Осаку, Касаткіну та Остапенко в півфіналі, але перебувала недалеко від вильоту в другому колі проти Клер Лю. Американка, за іронією долі, є минулорічною чемпіонкою саме Вімблдону. Юніорського, ясна річ.

У фіналі фавориткою закономірно вважалася Серена. Та матч був рівним тільки досить сумбурні перші п’ять геймів, після яких Вільямс повела 3:2. Далі американці було майже нічого протиставити комбінаційній грі Кербер. Німкеня взяла свій третій ТВШ, не перемагала вона поки тільки на Ролан Гаррос. Таким чином, німкеня зробила стрибок на четверту сходинку світового рейтингу та на другу позицію у Чемпіонській Гонці. Лідирувати і там, і там продовжує Симона Халеп. Серена ж не змогла отримати 24-ий титул на Шлемах. Але піднялася в топ-30, тепер вона буде сіяною вже за спортивним принципом, а не за минулі заслуги.

Найкращий матч.

Се Шувей – Симона Халеп 3:6, 6:4, 7:5

З феєричними матчами, та ще з інтригою в них у жінок не дуже складалося. Тому доводиться зазирати аж у третє коло, де непоступлива Се Шувей дотиснула першу ракетку світу, програючи у вирішальному сеті 2:5. Тенісистці з Тайваню вдалося піти з матчболу та не допустити зворотнього брейку в останньому геймі зустрічі.

Прорив турніру – Юлія Гергес

Німкеня сильно провела останні три місяці минулого сезону та сильно розпочала цей, перемігши в Окленді. Ледь не півроку після цього її улюблена атакуюча гра постійно давала збої. Нарешті Гергес знов прорвало. Перемоги над Стрицовою, Векіч та Бертенс дозволили їй вперше в кар’єрі дістатися півфіналу ТВШ, де вона поступилася Серені Вільямс.

Головна невдаха – Петра Квітова

Головна фаворитка Вімблдону за одну гру перетворилася на головну невдаху. Тріумфаторка трав’яного Прем’єру в Бірмінгемі знялася з Істборну після однієї перемоги над Катею Бондаренко для того, щоб якнайкраще виступити на мейджорі. А вийшла халепа. 0:6 в третьому сеті від біларуски Саснович раціонально пояснити я не можу. Як і сама Петра.

Улюблениця фортуни – Серена Вільямс

До старту турніру американка, що знаходилася на той момент в кінці другої сотні, отримала з барського плеча від організаторів 25-й номер посіву, а вже по сітці дійшла до півфіналу, не зігравши з жодною представницею топ-50. Магія просто.

Чоловічий парний розряд. Фінал.

Майк Брайан/Джек Сок – Майкл Вінус/Равен Классен 6-3, 6-7(7), 6-3, 5-7, 7-5

Чоловіки в парах порадували (чи це слово потрібно брати в лапки?) затяжними п’ятисетовими поєдинками. Обидва дуети, крім фінального матчу, зіграли на шляху до нього по дві марафонські зустрічі. Брайан з Соком грають разом тільки другий турнір, адже звичний напарник Майка брат Боб з кінця травня травмований. Тому тільки один з двійнят став найстаршим переможцем ТВШ та лідером світового рейтингу (40 років!)

Жіночий парний розряд. Фінал.

Катерина Синякова/Барбора Крейчикова – Ніколь Мелічар/Квета Пешке 6:4, 4:6, 6:0

Молода чеська пара виграла вже другий мейджор поспіль. Цікаво, що 5 років тому вони виграли три з чотирьох юніорських ТВШ в парі. 43-річна їхня співвітчизниця Пешке єдиний свій великий парний титул здобула сім років тому саме на Вімблдоні. Четверта учасниця фіналу, Мелічар, теж є етнічною чешкою, але нині виступає під американським прапором.

Мікст. Фінал.

Ніколь Мелічар/Олександр Пейя – Вікторія Азаренка/Джеймі Маррей 7:6(1), 6:3

З другої спільної спроби американсько-австрійський дует виграв змагання змішаних пар. На Ролан Гаррос вони зупинилися у чвертьфіналі. Їхні суперники, щоправда, взагалі вперше грали разом. Доволі дивний результат, адже в міксті доволі багато зіграних пар, які грають разом всі мейджори рік за роком.

Наші на Вімблдоні.

Турнір для українських тенісистів відверто не склався. Далі другого кола не вдалося пройти нікому, навіть у парних розрядах. Сергій Стаховський переміг на старті Жуана Соузу у важкому п’ятисетовому матчі. Далі він зумів нав’язати боротьбу минулорічному півфіналісту Сему Кверрі лише в першій партії.

Катерина Козлова, Катерина Бондаренко та Еліна Світоліна поступилися своїм суперницям вже у стартовому раунді, а Леся Цуренко, перемігши Бабош, вдруге поспіль програла Стрицовій.

Під час Вімблдону Даяна Ястремська, що не змогла пробитися до основи, встигла перемогти на ґрунтовому 60-тисячнику в Римі та дістатися півфіналу на 100-тисячнику в Будапешті. Результатом стало дебютне входження Даяни в топ-100 рейтингу та потрапляння її в основу US Open, який стартує через півтора місяці. Хоч якийсь позитив для українських вболівальників.

Тепер до кінця липня серйозних турнірів не буде, а ось серпень і початок вересня очікуються дуже гарячими. Будемо дивитися за підготовчими турнірами до US Open та за самим Відкритим чемпіонатом США.