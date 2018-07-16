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Флавия ПЕННЕТТА: «В игре Джоковича снова появился огонь»

Итальянка – о причинах возвращения Новака Джоковича на вершину

  • 16.07.2018 18:45
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович

Вчера Новак Джокович выиграл Уимблдон-2018, прервав длительную череду своих неудач.

Чемпионка US Open-2015 Флавия Пеннетта рассказала о том, что позволило сербу вернуться на вершину:

«Семья Джоковича сопровождает его, и это немаловажный фактор. Новак уделяет повышенное внимание своим детям. Я знаю об этом, поскольку являюсь близким другом агента теннисиста.

Когда вы не уверены в себе, спокойная жизнь вне корта оказывает весомую помощь. В игре Джоковича появился огонь, а он стал следствием поддержки со стороны семьи».

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Источник — Tennis World USA

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