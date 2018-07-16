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Кевин АНДЕРСОН: «У меня есть все для победы на турнире Большого шлема»

Южноафриканец верит, что к нему придут большие успехи

  • 16.07.2018 17:44
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Getty Images. Кевин Андерсон
© Getty Images. Кевин Андерсон

Вчера Кевин Андерсон в финале Уимблдона в трех сетах уступил Новаку Джоковичу.

Южноафриканец, который ранее в финале US Open-2017 проиграл Рафаэлю Надалю, считает, что может выиграть турнир Большого шлема:

«Я считаю, что у меня есть все качества, необходимые для победы на Mastersи турнирах «Большого шлема». Впрочем, если бы такой вопрос был задан год назад, то я не был бы настолько уверен в себе. Понадобилось много времени, чтобы достичь такого уровня.

Я чувствую, что нахожусь на правильном пути, но при этом понимаю, что должен продолжать упорно работать. У меня есть вера в то, что в будущем мне удастся добиться желаемого результата».

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