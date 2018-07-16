ЛЭЙВЕР: «Джокович выиграет еще много титулов»

А Калинич?Нам забил, нехороший человек, можно сказать загнал гвоздь...Дали, или не дали?

А что тут ищут грязные казламордые свиньи?На зазорно недоимпериалистам шастать на украинских сайт...

Походу скоро начнётся : Вида на новом авто ,вида в ресторане не ест,вида передает привет корифану...

18:52 — Vel Azazelo

Многие тут путают, кто на чем отбивает бабки. Эти футболки - чисто идут в кассу клуба, ну копейки...

18:52 — Vel Azazelo

Многие тут путают, кто на чем отбивает бабки. Эти футболки - чисто идут в кассу клуба, ну копейки...