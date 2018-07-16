ЛЭЙВЕР: «Джокович выиграет еще много титулов»

Вчера Новак Джокович выиграл Уимблдон-2018, прервав длительную серию неудач.
Легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер на своей странице в Твиттере поздравил серба:
«Браво, Ноле! Отличное выступление, которое пришлось на 50-летие Открытой эры тенниса. Я уверен, что Джокович завоюет ещё немало титулов. Его возвращение получилось поистине вдохновляющим».
Источник — Twitter
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