Новак ДЖОКОВИЧ: «Не ожидал такой хорошей формы на Уимблдоне»

Вчера Новак Джокович выиграл Уимблдон-2018, в финале в трех сетах обыграв Кевина Андерсона.

Серб признался, что не ожидал от себя столь хорошей формы на турнире:

«По правде говоря, я не ожидал, что подойду к Уимблдону в такой хорошей форме. После Открытого чемпионата Франции у меня были сомнения по поводу завоевания титула на травяном Мэйджоре.

Впрочем, другая часть меня верила в собственные способности и качество демонстрируемого тенниса. Когда я приезжаю на турнир Большого шлема, то всегда рассматриваю соревнования как возможность для завоевания трофея.

Несколько раз возникали неприятные моменты, когда я сомневался, что смогу выйти на привычный уровень. В этой связи победа на Уимблдоне становится для меня еще более особенной. На самом деле я рад, что у меня были смешанные чувства и эмоции, поскольку в такой ситуации у тебя всегда есть шанс перебороть себя и подняться на вершину».