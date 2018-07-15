Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Новак Джокович — Кевин Андерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Уимблдона

  • 15.07.2018 11:54
  • 607 просмотров
  • 5 комментариев
Метки
Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
15-го июля на Уимблдонском турнире состоится финальный поединок мужского одиночного разряда. Бывший лидер мирового рейтинга и трехкратный победитель травяного Шлема серб Новак Джокович (№21 ATP) сразится с южноафриканцем Кевином Андерсоном (№8 ATP), который до этого года ни разу не входил даже в восьмерку сильнейших на Уимблдоне.
 
Поединок начнется в 16:00 по Киеву.
 
Котировки букмекеров: 1,2 на Джоковича против 4,65 на Андерсона.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    sunichkin
    online
      sunichkin, 15.07.2018 12:36
    +1
    Андерсон виграє !!!.
    Ссылка
    nm1607
    online
    nm1607, 15.07.2018 12:49
    -1
    sunichkin, 15.07.2018 12:36
    Андерсон виграє !!!.

    Надіюся, що ні!
    Ссылка
    Denis Prostak
    online
      Denis Prostak, 15.07.2018 12:54
    +1
    Финал и такие кэфы разные.... хотя бы 1.6 давали на Джоку...
    Ссылка
    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 15.07.2018 12:56
    0
    Ноле должен спокойно закрывать и брать шлем
    Ссылка
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 15.07.2018 13:01
    -2
    Андерсон в 4-х сетах накаже серба. Тут навіть нема про що сперечатися. Серб піде на дно як теща під лід
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.