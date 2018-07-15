Новак Джокович — Кевин Андерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15-го июля на Уимблдонском турнире состоится финальный поединок мужского одиночного разряда. Бывший лидер мирового рейтинга и трехкратный победитель травяного Шлема серб Новак Джокович (№21 ATP) сразится с южноафриканцем Кевином Андерсоном (№8 ATP), который до этого года ни разу не входил даже в восьмерку сильнейших на Уимблдоне.
Поединок начнется в 16:00 по Киеву.
Котировки букмекеров: 1,2 на Джоковича против 4,65 на Андерсона.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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