Анжелик Кербер – Серена Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14-го июля состоится финал женского разряда Уимблдона. В главном матче сойдутся немка Анжелик Кербер встретится с американкой Сереной Уильямс.
Поединок стартует 16:00 по киевскому времени.
Победу Кербер букмекеры оценили в 2,65, тогда как на победу Уильямс ставят с коэффициентом 1,50.
Трансляция появится в 16:00.
Источник — Sport.ua
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