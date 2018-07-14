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Анжелик Кербер – Серена Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча Уимблдона

  • 14.07.2018 13:49
  • 173 просмотра
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс
14-го июля состоится финал женского разряда Уимблдона. В главном матче сойдутся немка Анжелик Кербер встретится с американкой Сереной Уильямс.
 
Поединок стартует 16:00 по киевскому времени.
 
Победу Кербер букмекеры оценили в 2,65, тогда как на победу Уильямс ставят с коэффициентом 1,50.
 
Трансляция появится в 16:00.
 
 
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Источник — Sport.ua

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