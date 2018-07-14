АНДЕРСОН: «В концовке игры складывалось ощущение, что будет ничья»

09:52 — negreshi

не я делал упор на кремлевские сми, а твой сосед по хутору

09:51 — negreshi

еще раз напишу на видео украинки, что теперь Украина шлюха? А ты докажи что не украинки , а росси...

09:51 — jekavayp

Ахахахахах, на «Кремлевские СМИ « а уж они то достоверный источник информации. Ох ты ж и клоун ду...

09:49 — negreshi

и кстати ссылка у тебя на спам сайты, там нет ни одной ссылки на кремлевские сми, как ты написал,...

09:48 — tng41

так вот и дело то в том,что-страна шлюхa(соссия)-бабы сплошь шлюхи)))-короче бордель под название...