АНДЕРСОН: «В концовке игры складывалось ощущение, что будет ничья»

Кевин Андерсон (8) и Джон Иснер (9) провели самый долгий матч Уимблдона-2018. Соперники провели на корте шесть с половиной часов. Решающий пятый сет завершился победой Андерсона со счетом 26:24. Общий счет (7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24). Теннисист вышел в финал Уимблдона, но считает, что формат пятого сета нужно менять.
«Играть в таких условиях очень тяжело для обоих спортсменов. В концовке складывается ощущение, что матч закончится вничью, но кто-то должен был победить. Джон — отличный парень, поздравляю его с таким замечательным выступлением на этом турнире. Полуфинал — серьезное достижение, и я знаю, что Джон вернется еще более сильным, чем раньше.
Очень тяжело восстановиться после такого изнурительного поединка. Надеюсь, что формат пятого сета на турнирах «Большого шлема» будет изменен. Впрочем, я вышел в финал, теперь необходимо подойти к нему настолько свежим, насколько это возможно», — сказал Андерсон.
В финале Андерсон сыграет с победителем пары Новак Джокович (12) — Рафаэль Надаль (2).
Источник — Wimbledon
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