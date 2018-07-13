Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Полуфиналисты Уимблдона установили возрастной рекорд

Все теннисисты преодолели 30-летний рубеж

  • 13.07.2018 16:15
  • 427 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Полуфиналисты Уимблдона установили возрастной рекорд
Участники полуфинальных матчей мужской одиночной сетки Уимблдона установили возрастной рекорд – впервые в Открытой эре все полуфиналисты мужского ТБШ старше 30 лет. В матчах 1/2 финала сыграют: Рафаэль Надаль (32 года), Новак Джокович (31 год), Джон Иснер (33 года), Кевин Андерсон (32 года).
 
Ранее лишь трижды трое из четырёх полуфиналистов были старше 30 лет («Ролан Гаррос»—1968, Australian Open 2017, «Ролан Гаррос»—2017). 
 
Уже по итогам турнира будет установлен еще один рекорд – никогда ранее Уимблдон два раза подряд не выигрывал игрок, которому было более 30 лет. В прошлом году соревнования выиграл Роджер Федерер, которому на тот момент было 35 лет.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.