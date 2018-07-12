Контрексевиль. Козлова проиграла россиянке во втором круге

В стартовом сете украинка вела со счетом 4:2 с брейком, однако затем проиграла четыре гейма подряд. Во втором сете теннисистки шли гейм в гейм, трижды взяв подачу друг друга, а на тай-брейке Козлова вышла вперед 2:0, после чего проиграла шесть из семи розыгрышей. Катерина отыграла два матбола соперницы, но сравнять счет ей не удалось.

Второй круг

Катерина Козлова (Украина, 2) - Анна Калинская (Россия) 4:6, 6:7(5)

По ходу матча уроженка Николаева трижды подала навылет, допустив пять двойных ошибок, реализовала четыре из восьми брейк-поинтов и проиграла пять геймов на собственной подаче.