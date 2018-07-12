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Контрексевиль. Козлова проиграла россиянке во втором круге

Украинская теннисистка не смогла пробиться в четвертьфинал турнира во Франции

  • 12.07.2018 13:41
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Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
В стартовом сете украинка вела со счетом 4:2 с брейком, однако затем проиграла четыре гейма подряд. Во втором сете теннисистки шли гейм в гейм, трижды взяв подачу друг друга, а на тай-брейке Козлова вышла вперед 2:0, после чего проиграла шесть из семи розыгрышей. Катерина отыграла два матбола соперницы, но сравнять счет ей не удалось.
 
Второй круг
Катерина Козлова (Украина, 2) - Анна Калинская (Россия) 4:6, 6:7(5)
 
По ходу матча уроженка Николаева трижды подала навылет, допустив пять двойных ошибок, реализовала четыре из восьми брейк-поинтов и проиграла пять геймов на собственной подаче.
 
Напомним, в первом круге соревнований Козлова в двух сетах обыграла 23-летнюю немку Тамару Корпач: 6:3, 6:4.
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Источник — Большой теннис Украины

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