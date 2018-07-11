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Козлова успешно стартовала на турнире в Контрексевиле

Украинская теннисистка уверенно обыграла немку Тамару Корпач

  • 11.07.2018 13:40
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова

24-летняя украинская теннисистка Катерина Козлова с победы начала выступления на турнире во французском Контрексевиле.

В первом круге соревнований Козлова в двух сетах обыграла 23-летнюю немку Тамару Корпач: 6/3, 6/4.

За выход в четвертьфинал турнира Козлова поборется с россиянкой Анной Калинской, которая ранее взяла верх над француженкой Сарой Чакаревич.

Призовой фонд турнира в Контрексевиле составляет $100 тысяч.

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Источник — Sport.ua

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