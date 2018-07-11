ФЕДЕРЕР: «Не лучший мой день, но такое случается редко»

Сегодня Роджер Федерер выбыл в 1/4 финала Уимблдона, проиграв Кевину Андерсону.
«Честно говоря, я не знаю, что и когда пошло не так. Определенно был какой-то момент, когда соперник перехватил инициативу. Точно сложно сказать».
«Конечно, я разочарован, так как у меня были шансы, но Андерсон сыграл хорошо. Он был стабилен и уверен в себе. Нужно отметить его выдержку».
«Да, сегодня не лучший мой день, но такое случается редко», - считает Федерер.
Источник — Евроспорт
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