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Уимблдон. Серена Уильямс стала последней участницей 1/4 финала

Американка продолжает громить соперниц на травяном мэйджоре

  • 09.07.2018 18:45
  • 989 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс стала последней участницей 1/4 финала Уимблдонского турнира. В матче четвертого круга американка без сверхусилий разобралась с россиянкой Евгенией Родиной.
 
Уимблдон. Четвертый круг
Серена Уильямс (США) – Евгения Родина (Россия) – 6:2, 6:2
 
 
Эта победа стала для Уильямс-младшей восемнадцатой подряд на Уимблдоне (Серена брала трофей в 2015 и 2016 годах, а в прошлом сезоне пропустила турнир из-за беременности). 
 
Выход в четвертый круг травяного мэйджора стал Евгении Родиной лучшим достижением в карьере. 
 
Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
 
Верхняя сетка
Цибулкова – Остапенко
Касаткина – Кербер
 
Нижняя сетка
Бертенс – Гергес
С. Уильямс – Джорджи
 
Отметим, что Серена может выйти в полуфинал, не сыграв ни одного матча с теннисистками из топ-50.
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 09.07.2018 18:59
    +1
    "Серена Уильямс поглумилась над Родиной" , "Серена Уильямс уничтожила Родину"
    Столько классных заголовков можно было придумать
    Спорт.уа, недорабатываете
    Ссылка
    tigrec1986
      tigrec1986, 09.07.2018 19:06
    -1
    Монстр женского тенниса вернулся.
    Теперь,Свитолиной останется только мечтать о шлеме первой строчке рейтинга.
    Она упустила свой шанс,год-два и пойдет спад,серена к этому времени наберет форму.
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 09.07.2018 19:31
    -1
    Еще Касаткину выкинуть от туда, и рашистский мразей не останется.
    Ссылка
    Grinders
    online
      Grinders, 09.07.2018 19:39
    0
    TimurKhAI, 09.07.2018 18:59
    "Серена Уильямс поглумилась над Родиной" , "Серена Уильямс уничтожила Родину"
    Столько классных заголовков можно было придумать
    Спорт.уа, недорабатываете
    На этом сайте и так профессионализмом не пахнет, сплошная желтуха, а ваши заголовки убили бы всякое уважение к нему. Хотя не удивлюсь, что рано или поздно такое случится
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