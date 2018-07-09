Уимблдон. Серена Уильямс стала последней участницей 1/4 финала

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс стала последней участницей 1/4 финала Уимблдонского турнира. В матче четвертого круга американка без сверхусилий разобралась с россиянкой Евгенией Родиной.

Уимблдон. Четвертый круг

Серена Уильямс (США) – Евгения Родина (Россия) – 6:2, 6:2

Эта победа стала для Уильямс-младшей восемнадцатой подряд на Уимблдоне (Серена брала трофей в 2015 и 2016 годах, а в прошлом сезоне пропустила турнир из-за беременности).

Выход в четвертый круг травяного мэйджора стал Евгении Родиной лучшим достижением в карьере.

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Верхняя сетка

Цибулкова – Остапенко

Касаткина – Кербер

Нижняя сетка

Бертенс – Гергес

С. Уильямс – Джорджи

Отметим, что Серена может выйти в полуфинал, не сыграв ни одного матча с теннисистками из топ-50.