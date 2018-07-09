Уимблдон. Серена Уильямс стала последней участницей 1/4 финала

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс стала последней участницей 1/4 финала Уимблдонского турнира. В матче четвертого круга американка без сверхусилий разобралась с россиянкой Евгенией Родиной.
Уимблдон. Четвертый круг
Серена Уильямс (США) – Евгения Родина (Россия) – 6:2, 6:2
Эта победа стала для Уильямс-младшей восемнадцатой подряд на Уимблдоне (Серена брала трофей в 2015 и 2016 годах, а в прошлом сезоне пропустила турнир из-за беременности).
Выход в четвертый круг травяного мэйджора стал Евгении Родиной лучшим достижением в карьере.
Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
Верхняя сетка
Цибулкова – Остапенко
Касаткина – Кербер
Нижняя сетка
Бертенс – Гергес
С. Уильямс – Джорджи
Отметим, что Серена может выйти в полуфинал, не сыграв ни одного матча с теннисистками из топ-50.
Источник — Sport.ua
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Столько классных заголовков можно было придумать
Спорт.уа, недорабатываете
Теперь,Свитолиной останется только мечтать о шлеме первой строчке рейтинга.
Она упустила свой шанс,год-два и пойдет спад,серена к этому времени наберет форму.
Столько классных заголовков можно было придумать
Спорт.уа, недорабатываете
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