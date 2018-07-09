Джон ИЗНЕР: «Такое впечатление, что играем на харде, а не на траве»

Сегодня после дня отдыха начнется вторая неделя Уимблдона-2018. Американец Джон Изнер рассказал о том, какой выдалась для него первая неделя турнира:

«Я люблю сухую походу – мне кажется, мяч в такие дни отскакивает от газона выше, и я могу пробить мощнее. Таким игрокам, как Надаль, это тоже на руку. Он показывает отличную игру на старте турнира. То, как он пробивает по мячу на тренировках, просто противоречит логике.



В этом году корты очень сухие и жёсткие. Порой мне кажется, что мы играем на харде, а не на траве. Учитывая, что хард моё любимое покрытие, мне всё нравится».