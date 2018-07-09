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Джон ИЗНЕР: «Такое впечатление, что играем на харде, а не на траве»

Американец поделился впечатлениями от первой недели Уимблдона

  • 09.07.2018 10:34
  • 631 просмотр
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Getty Images. Джон Изнер
© Getty Images. Джон Изнер

Сегодня после дня отдыха начнется вторая неделя Уимблдона-2018. Американец Джон Изнер рассказал о том, какой выдалась для него первая неделя турнира:

«Я люблю сухую походу – мне кажется, мяч в такие дни отскакивает от газона выше, и я могу пробить мощнее. Таким игрокам, как Надаль, это тоже на руку. Он показывает отличную игру на старте турнира. То, как он пробивает по мячу на тренировках, просто противоречит логике.

В этом году корты очень сухие и жёсткие. Порой мне кажется, что мы играем на харде, а не на траве. Учитывая, что хард моё любимое покрытие, мне всё нравится».

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Источник — Tennis World USA

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