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Симона ХАЛЕП: «Я сыграла непрофессионально»

Первая ракетка мира разочарована своим вылетом из Уимблдона

  • 08.07.2018 14:22
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Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп

Вчера Симона Халеп вылетела из Уимблдона, уступив в третьем круге Се Шувэй 6:3, 4:6, 5:7. Румынка была крайне недовольна своей игрой:

«Она заслужила победу, но я провела этот матч очень непрофессионально. У меня был слишком негативный настрой, я слишком много разговаривала. Я вела в счёте, но не смогла завершить матч победой. Оценивая всё честно и реалистично, я признаю, что вела себя непрофессионально. К тому же я устала. Мышцы меня не слушаются, и я не могу держать концентрацию.

Я провожу великолепный сезон, это были замечательные полгода. Но я до сих пор чувствую напряжение и боль во всём теле после Australian Open, хотя прошло уже много месяцев. Я устала от всего, и сейчас достаточно спокойно говорю об этом. Мне не хочется ничего скрывать».

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