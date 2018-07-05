Марин ЧИЛИЧ: «Сегодня покрытие было очень скользким»

Сегодня Марин Чилич во втором раунде Уимблдона сенсационно уступил Гвидо Пелье 6:3, 6:1, 4:6, 6:7, 5:7 и покинул турнир.
Хорват прокомментировал свою неудачу:
«Вчера я отлично начал, первые два сета сложились здорово. Мне немного не повезло, потому что нам пришлось сделать перерыв, после которого покрытие было очень скользким. Соперник сразу взял мою подачу и выиграл всю партию. В четвертом сете я никак не мог поймать ритм. В пятом — у меня были брейк-поинты, но я играл недостаточно точно.
Конечно, мне жаль, что я выбыл из борьбы на столь ранней стадии, ведь я добился неплохих результатов на последних турнирах. Но тут уже ничего не поделаешь. Мы обсудим эту ситуацию с моей командой и составим план действий.
Сегодня Гвидо играл гораздо лучше, чем вчера. Моя игра тоже отличалась. Был ряд моментов, когда я принимал неверные решения в ситуациях с короткими мячами. Видимо, это и повлияло на исход поединка».
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