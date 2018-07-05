Прошлогодный финалист Уимблдона вылетел во втором круге

Хорватский теннисист Марин Чилич, который в прошлом году проиграл финал Уимблдона Роджеру Федереру, неожиданно сошел с дистанции во втором круге. Обидчиком третьего сеяного стал Гвидо Пелья из Аргентины, который в рейтинге ATP занимает 82 место.
Уимблдон. Второй круг
Марин Чилич (Хорватия) – Гвидо Пелья (Аргентина) – 6:3, 6:1, 4:6, 6:7(3), 5:7
Чилич теряет 1155 очков в рейтинге ATP, уступает пятую позицию Григору Димитрову, который также вылетел с турнира, и может еще опуститься в мировой классификации.
Пелья впервые вышел в третий круг Уимблдона.
Аргентинский теннисист в третьем круге сыграет против американца Маккензи Макдональда (№103 ATP).
Источник — Sport.ua
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