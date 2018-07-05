Прошлогодный финалист Уимблдона вылетел во втором круге

18:30 — oleg08

Кому то уже плюсы надоели, ну и что, вам они никогда ненадоедят.

18:27 — gucci1992

Ниче, запустим с 1 сентября Суркис-ТВ и всем какашкам покажем как нужно показывать футбол и что г...

18:13 — Юрий Огурцов

все написали объективно...я смотрю только игры...коментатори ссслабенькие...они даже играют лево...