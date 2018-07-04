Уимблдон. Младенович уничтожила обидчицу Свитолиной в двух сетах

Решил бабла с рубить бонусами от продаж

Тут, в последнее время, и за другую балерину новостей побільшало (милевский)))), - совпадение, не...

23:44 — zport

Андрюха, тебя туда не возьмут. Ты белый

23:44 — krasawa777

ПРОТИВНО ЧИТАТЬ...ТАК КАК ВСЕ ФУТБОЛИСТЫ ТАК ГОВОРЯТ ПОКА ИМ КОМАНДА ВРАГ НЕ ПРЕДЛОЖИТ КОНТРАКТ П...

23:43 — D74317D

Шахтёр никогда тебя не пригласит. Анрюш ты в германии себя утверди.

23:40 — Владимир Копяк

Ну, хоть в одном он последователен... Другим до фонаря за кого играть.