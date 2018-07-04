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Уимблдон. Младенович уничтожила обидчицу Свитолиной в двух сетах

Француженка отдала Татьяне Марие всего 4 гейма

  • 04.07.2018 21:54
  • 942 просмотра
  • 5 комментариев
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Getty Images. Кристина Младенович
© Getty Images. Кристина Младенович
Немецкая теннисистка Татьяна Мария, которая в первом круге Уимблдонского турнира выбила украинку Элину Свитолину, разгромно проиграла во втором раунде. Остановить обидчицу первой ракетки Украины удалось француженке Кристине Младенович.
 
Уимблдон. Второй круг
Кристина Младенович (Франция) – Татьяна Мария (Германия) – 6:2, 6:2
 

 

Отметим, что Младенович выиграла все 5 очных матчей против Марии. В третьем раунде француженка сыграет против экс-первой ракетки мира американки Серены Уильямс, которая также легко преодолела второй круг.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    wolfwolf777
    online
      wolfwolf777, 04.07.2018 22:03
    -1
    .... а так всё хорошо начиналось!!!!
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    Владимир Владимирович
    online
      Владимир Владимирович, 04.07.2018 22:09
    +3
    Что и следовало доказать, Элина проиграла непонятно кому.
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    znak51
    online
      znak51, 04.07.2018 23:02
    +4
    Як я уже писав, я іншої думки і перш за все вважаю винуватцями поразок команду Еліни, а не саму спортсменку. Це їх робота тактично розбирати кожну наступну суперницю, розробляти плани А та Б, а потім в спарингах перед іграми імітувати гру суперниць і знаходити правильні рішення. Бо на корті вже нічого не вигадаєш. Тільки жаль, що Еліна, мабуть не хоче розлучатися з цими тренерами-друзями, але поступовий вихід з топ-10 може й підкаже їй в чому справа.
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    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 04.07.2018 23:31
    -3
    Младенович - сортсменка*тенісистка, а Світоліна бездарне барахло !
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 04.07.2018 23:43
    +1
    Да они просто по разному ночь провели перед игрой!
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