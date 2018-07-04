Уимблдон. Младенович уничтожила обидчицу Свитолиной в двух сетах

Немецкая теннисистка Татьяна Мария, которая в первом круге Уимблдонского турнира выбила украинку Элину Свитолину, разгромно проиграла во втором раунде. Остановить обидчицу первой ракетки Украины удалось француженке Кристине Младенович.
Уимблдон. Второй круг
Кристина Младенович (Франция) – Татьяна Мария (Германия) – 6:2, 6:2
Отметим, что Младенович выиграла все 5 очных матчей против Марии. В третьем раунде француженка сыграет против экс-первой ракетки мира американки Серены Уильямс, которая также легко преодолела второй круг.
Источник — Sport.ua
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