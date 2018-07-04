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Серена Уильямс вышла в третий круг Уимблдона

Экс-первая ракетка мира не испытала проблем в поединке против болгарки Викториии Томовой

  • 04.07.2018 20:07
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс успешно преодолела второй раунд Уимблдонского турнира. В поединке за выход в третий круг американка в двух сетах одолела Викторию Томову из Болгарии (№135 WTA)
 
Уимблдон. Второй круг
Серена Уильямс (США) – Виктория Томова (Болгария) – 6:1, 6:4
 
 
В третьем круге Серена сразится с победительницей матча Татьяна Мария – Кристина Младенович.
 
Ранее в третий круг вышла старшая из сестер Уильямс – Винус, которая в трех сетах обыграла румынку Александру Дулгеру (4:6, 6:0, 6:1).
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Источник — Sport.ua

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