Серена Уильямс вышла в третий круг Уимблдона

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс успешно преодолела второй раунд Уимблдонского турнира. В поединке за выход в третий круг американка в двух сетах одолела Викторию Томову из Болгарии (№135 WTA)
Уимблдон. Второй круг
Серена Уильямс (США) – Виктория Томова (Болгария) – 6:1, 6:4
В третьем круге Серена сразится с победительницей матча Татьяна Мария – Кристина Младенович.
Ранее в третий круг вышла старшая из сестер Уильямс – Винус, которая в трех сетах обыграла румынку Александру Дулгеру (4:6, 6:0, 6:1).
Источник — Sport.ua
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