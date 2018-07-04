Серена Уильямс вышла в третий круг Уимблдона

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс успешно преодолела второй раунд Уимблдонского турнира. В поединке за выход в третий круг американка в двух сетах одолела Викторию Томову из Болгарии (№135 WTA)

Уимблдон. Второй круг

Серена Уильямс (США) – Виктория Томова (Болгария) – 6:1, 6:4

В третьем круге Серена сразится с победительницей матча Татьяна Мария – Кристина Младенович.

Ранее в третий круг вышла старшая из сестер Уильямс – Винус, которая в трех сетах обыграла румынку Александру Дулгеру (4:6, 6:0, 6:1).