Леся Цуренко – Барбора Стрыцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 июля на Уимблдоне вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№34 WTA) проведет поединок второго круга против Барборы Стрыцовой (№23 WTA) из Чехии.
Матч будет сыгран четвертым запуском на корте №2. Ориентировочное время начала матча – 19:00 по Киеву.
Букмекеры отдают преимущество чешке – 1,5, победа украинки оценена коэффициентом 2,9. Теннисистки играли между собой два раза, счет ничейный. В недавнем поединке в Бирмингеме Леся не смогла завершить поединок из-за повреждения (5:7, 0:3 - отказ).
Напомним, в первом круге Цуренко уверенно переиграла Тимею Бабош из Венгрии.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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