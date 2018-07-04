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Леся Цуренко – Барбора Стрыцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго круга Уимблдона

  • 04.07.2018 13:22
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
4 июля на Уимблдоне вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№34 WTA) проведет поединок второго круга против Барборы Стрыцовой (№23 WTA) из Чехии.
 
Матч будет сыгран четвертым запуском на корте №2. Ориентировочное время начала матча – 19:00 по Киеву.
 
Букмекеры отдают преимущество чешке – 1,5, победа украинки оценена коэффициентом 2,9. Теннисистки играли между собой два раза, счет ничейный. В недавнем поединке в Бирмингеме Леся не смогла завершить поединок из-за повреждения (5:7, 0:3 - отказ).
 
Напомним, в первом круге Цуренко уверенно переиграла Тимею Бабош из Венгрии.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
 

 

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Источник — Sport.ua

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