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Матч Цуренко – Стрыцова перенесен

Поединок сегодня не будет сыгран из-за дождя

  • 04.07.2018 21:40
  • 1810 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
4 июля на Уимблдоне вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№34 WTA) должна была провести поединок второго круга против Барборы Стрыцовой (№23 WTA) из Чехии.
 
Матч, который стоял четвертым запуском на втором корте, сегодня сыгран не будет из-за дождя.
 
Третьим запуском на корте №2 играли мужчины. Встреча итальянца Андреаса Сеппи и южноафриканца Кевина Андерсона прервана при счете 3:6, 7:6(5), 3:6, 1:1 в четвертом сете.
 
Также перенесен поединок Онс Жабер – Катерина Синякова (4-й запуск на корте №12).
 

 

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    kh_2018
    online
      kh_2018, 04.07.2018 23:43
    +1
    На завтра "корт 8" в 13:30 ( 1 запуск).
    Удачной игры Леси!
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