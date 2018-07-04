Матч Цуренко – Стрыцова перенесен

4 июля на Уимблдоне вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№34 WTA) должна была провести поединок второго круга против Барборы Стрыцовой (№23 WTA) из Чехии.
Матч, который стоял четвертым запуском на втором корте, сегодня сыгран не будет из-за дождя.
Третьим запуском на корте №2 играли мужчины. Встреча итальянца Андреаса Сеппи и южноафриканца Кевина Андерсона прервана при счете 3:6, 7:6(5), 3:6, 1:1 в четвертом сете.
Также перенесен поединок Онс Жабер – Катерина Синякова (4-й запуск на корте №12).
Источник — Twitter
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Удачной игры Леси!
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